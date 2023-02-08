Мир 08 февраля 2023, 10:09 США и ЕС поспорят из-за Украины Медведчук: ЕС и США предстоит конфликт интересов из-за Украины Unsplash

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Ситуация на Украине истощает Евросоюз и обогащает США, поэтому этим странам предстоит пережить конфликт. Таким мнением в статье для РИА «Новости» поделился председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«ЕС [президент Украины Владимир] Зеленский, который доит Европу, как корову, вскоре покажется уже не таким милым и привлекательным», — написал он.

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Медведчук отметил, что Запад также теряет положительные черты в глазах большей части стран. По мнению главы ОПЗЖ, США и ЕС все чаще проявляют истинную натуру — способность двулично поддерживать якобы союзников ради получения выгоды и сохранения контроля над вассалами.

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По мнению Медведчука, западные политики готовят своих граждан к трудным временам. Он отметил, что текущие действия ЕС и США в итоге приведут к построению нового справедливого мира.

«Возможно, некоторым весьма „демократичным“ политикам сегодня не хочется уважать чужое мнение и чужие интересы», — сказал Медведчук.

Пр этом он отметил, что это временное явление. По его мнению, скоро упертость западных политиков будет подавлена, и им придется учитывать чужое мнение.