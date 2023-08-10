Мир 10 августа 2023, 07:26 США и ЕС после провального контрнаступления ВСУ потеряли надежду на победу над Россией Al Khaleej: провал контрнаступления ухудшил отношение Запада к Украине и надежды на победу Министерство обороны Украины

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации не принесло успехов. Из-за этого планы США и Евросоюза нанесли России поражение провалились, а отношение к киевскому режиму ухудшилось. Об этом заявило саудовское издание Al Khaleej.

«Провал украинского контрнаступления, начавшегося в июне прошлого года, привел к негативным последствиям как для хода конфликта, так и для отношений западных стран и их военной помощи», — заявил автор статьи.

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Неэффективность кампании вылилась в кризис между Украиной и странами Запада. Одним из его проявлений стали разногласия киевского режима с Польшей, власти которой призвали его быть более благодарным за оказанную военную помощь.

Журналисты обратили внимание на то, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались не такими, на которые рассчитывали на Украине. Западные страны сделали все, что могли, и теперь стали пожинать плоды в виде высокой инфляции, угрозы внутренней безопасности, безработицы и демонстраций.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам издания, разочаровался в союзниках, а страны Запада потеряли надежду на победу над Россией. Этот конфликт стал для них обузой, и они рассчитывают на скорое урегулирование.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал мирный план Украины непригодным, сообщили «Известия». Он предупредил, что киевский режим заставят отказаться от своих требований и пойти на уступки ради завершения конфликта.