Мир 13 мая 2023, 04:35 США и ЕС пересмотрят отношения с Китаем на фоне его миротворческих усилий «Коммерсант»: Боррель предложил ЕС подумать над «перекалибровкой» отношений с Китаем РИА «Новости»

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США и ЕС решили пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне миротворческих усилий страны. Об этом говорилось на совещании министров иностранных дел ЕС в пятницу, 12 мая, написал «Коммерсант».

Главы МИД на встрече в Стокгольме, в частности, обсуждали тему «Отношения ЕС и КНР». Поводом стала грядущая поездка спецпредставителя КНР по поиску политического решения украинского вопроса Ли Хуэя в Киев, а затем в Варшаву, Берлин, Париж и Москву.

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На этом фоне глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что Китаю будет выгодно «поражение России», и предложил исходить из этой предпосылки. Боррель заметил, что Евросоюзу необходимо подумать над «перекалибровкой отношений с Китаем».

«Амбиции Китая явно заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в центре», — сказал глава евродипломатии.

Кроме этого 10–11 мая в Вене прошли переговоры советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. На этих переговорах среди прочего, согласно пресс-релизу, обсуждался украинский конфликт.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений с Евросоюзом из-за позиции по Украине. Сейчас торговые отношения с Китаем не сбалансированы, отметил глава евродипломатии.