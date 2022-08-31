США и ЕС блокировали принятие итогового документа на встрече G20 по климату

США и ЕС блокировали принятие итогового документа по итогам совместной встречи министров по окружающей среде и климату «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева.

В министерстве подчеркнули, что на встрече прозвучали не обоснованные политически обвинения против России.

«В итоге сегодня на встрече министров, не сумев договориться по целому ряду принципиальных содержательных вопросов сотрудничества, западные страны во главе с США и ЕС предпочли отвлечь внимание от реальных проблем и блокировать принятие итогового документа политическими не обоснованными обвинениями в адрес России», — отметил Ильичев.

По его словам, в погоне за громкими заявлениями о скорейшем достижении углеродной нейтральности, призывая всех к повышению амбиций в борьбе с изменением климата, западные страны «отказываются обсуждать вопросы равноправного доступа развивающихся стран к климатическому финансированию и технологиям».

Замглавы Минэкономразвития добавил, что политика санкций ставит под угрозу достижение заявленных климатических целей.

«Именно санкции стали реальной угрозой для климата и окружающей среды, <…> отбросив решение этой проблемы на годы назад», — заявил Ильичев.

В качестве примера он привел нарушение логистических цепочек, которое ведет к увеличению выбросов парниковых газов от транспорта, а замена российского газа углем из вновь открытых шахт наносит непоправимый урон климату и экологии.