США и движение «Талибан»* подписали соглашение о мире

США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение. Теперь из Афганистана начнется вывод войск, а затем — межафганские переговоры. В них примут участие талибы, правительство страны и легальные политические силы.

Церемония подписания договора состоялась в столице Катара Дохе. Свои росчерки на документе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан»* мулла Абдул Гани Барадар.

На церемонии присутствовали представители порядка 30 стран. Там был и спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. От США на подписании также были госсекретарь Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Афганское информагентство TOLOnews опубликовало текст соглашения в своем Twitter.

Кабул и Вашингтон заявили, что войска выведут из страны в течение 14 месяцев. Предположительно, число военных сократится до 8,6 тысячи человек уже через 135 дней.

«Коммерсант» рассказал, что в соглашении есть пункты о прекращении огня, разрыве связей «Талибана»* с другими террористическими организациями, а также начало межафганских переговоров, на которых обсудят возможность интеграции талибов в органы управления страны.

*«Талибан» — запрещенная в России организация.