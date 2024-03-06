Мир 06 марта 2024, 08:59 США и Британию обвинили в подготовке к подрывной работе против России Нарышкин: США и Британия готовят силы для подрывной работы против России Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Британия и Соединенные Штаты участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России. На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Соловьев Live», фрагменты которого транслировали в эфире «России 1».

«Американцы и особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», — подчеркнул Нарышкин.

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Он обвинил англосаксов в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». США же, по словам директора СВР, создают широкую разведсеть на Украине и в других странах, в том числе граничащих с Россией, участвуют в подготовке и переподготовке сотрудников украинских спецслужб.

В том же интервью Сергей Нарышкин отметил, что именно украинцам предстоит выбирать, в какой стране им жить, поскольку они являются фактическими хозяевами Украины.