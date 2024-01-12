Мир 12 января 2024, 15:14 США и Британию обвинили в намерении превратить Красное море в «море крови» Эрдоган: США и Британия применили против Йемена непропорциональную силу Wang Shang/XinHua/globallookpress

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Белый дом и руководство Великобритании атаковали территорию Йемена, применив против хуситов «непропорциональную силу». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание Baha Breaking News.

Западные военные могут превратить Красное море «в море крови», отметил турецкий лидер. Он также сравнил действия США и Британии с военной операцией Израиля в секторе Газа.

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По его словам, турецкое руководство подробно проинформировали о ситуации в Йемене. Президент Турции подчеркнул, что боевики готовят «успешный оборонительный ответ».

Он напомнил о конфликте ЦАХАЛ и палестинского движения в секторе Газа и предупредил, что турецкая сторона предоставляет ЮАР документы по делу о геноциде. Эрдоган добавил, что премьер-министру Израиля «негде спрятаться» от правосудия.

Ранее Южно-Африканская Республика обратилась в международный суд ООН в Гааге с иском о геноциде против палестинского населения в Газе. Израиль обвинили в том, что он проводит политику «апартеида» в регионе.