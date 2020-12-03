США и Британия объяснили отказ обсуждать ДНР и ЛНР в ООН

Ряд западных стран отказались участвовать в неформальной встрече Совбеза ООН, посвященной урегулированию на востоке Украины. Встречу организовало постпредство России при всемирной организации, на ней присутствовали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Украина, Германия, Франция, США, Великобритания, Германия, Эстония и Бельгия бойкотировали переговоры. Франция и Германия, как сообщило РИА «Новости», добились того, чтобы мероприятие не транслировали на сайте ООН.

Встреча проходила в онлайн-формате. На ней выступил выступил представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего и представительница ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.

В совместном заявлении США, Великобритании и Эстонии сказано, что встреча была попыткой представить в ложном свете конфликт на востоке Украины. Там добавили, что мероприятие «служило только интересам России».

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил тех, кто бойкотировал встречу, в предвзятости и поддержке одной из сторон конфликта.