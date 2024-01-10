Мир 10 января 2024, 09:39 США и Британия сбили 18 дронов и три ракеты хуситов над Красным морем Abed Rahim Khatib/dpa/globallookpress

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ВМС Соединенных Штатов и Великобритании сбили выпущенные хуситами 18 беспилотников и три ракеты над южной частью Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование американских Вооруженных сил в соцсети Х.

«Поддерживаемые Ираном хуситы предприняли комплексную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранской разработки, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельной баллистической ракеты», — говорится в заявлении.

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Их сбили американские авианосцы USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason и британские HMS Diamond. Беспилотники и ракеты запустили с территории Йемена к международным морским путям, по которым проходили транзитом десятки торговых судов. Предварительно, люди не пострадали, корабли не получили повреждений.

Канал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона, информировал о 24 сбитых ракетах и беспилотниках.