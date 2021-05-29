США и Британия призвали ВОЗ продолжить поиски источника коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна провести в Китае новые поиски источника распространения коронавируса. С таким призывом выступили США и Великобритания.

По словам постпреда Соединенного Королевства в ООН в Женеве Саймона Мэнли, первый этап исследования ковида всегда считалась не концом процесса, а его началом.

«Мы предлагаем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов», — заявил Мэнли. Заявление опубликовали на сайте правительства Великобритании.

Ранее в ВОЗ сообщили, что пока не определили дату возможного начала проведения новой фазы расследования происхождения коронавируса.

В конце мая президент США Джо Байден отметил, что американским разведывательным службам нужно удвоить усилия в поиске источника инфекции. Он поручил предоставить доклад и уделить отдельное внимание пунктам, которые могут потребовать дополнительного расследования. В частности, лидер страны упомянул «вопросы по Китаю».