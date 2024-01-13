Мир 13 января 2024, 20:01 США и Британия нанесли удар по военно-морской базе хуситов Al-Arabiya: США и Британия ударили по базе хуситов для запуска ракет Unsplash

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США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена. Об этом сообщили РИА «Новости»представители местных властей.

База располагается неподалеку от портового города Ходейды, который ранее уже попадал под огонь западной коалиции. Телеканал Al-Arabiya сообщил, что США и Британия поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет. Несколько взрывов в окрестностях Ходейды подтвердили каналы Sky News Arabia и Al Mayadeen.

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В ночь с 11 на 12 января США и Великобритания провели атаку на города Йемена, контролируемые хуситами: всего западная коалиция нанесла 73 удара, но не смогла поразить вооружение группировки. Свои действия страны Запада объяснили желанием защитить Красное море, а президент Штатов Джо Байден назвал хуситов «террористической группировкой». По информации СМИ, свой фрегат к берегам Йемена вскоре направит Германия.

Хуситы заявили о готовности продолжать сопротивление: группировка попыталась нанести ответный удар по западным позициям. Политолог Семен Багдасаров предположил, что ситуация в Йемене может превратиться в крупный ближневосточный конфликт.