Мир 13 января 2024, 04:40 США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена Unsplash

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Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена Сане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным источника РИА «Новости» в администрации города, авиация ударила по авиационной базе Ад-Длейми.

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«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны», — сообщил собеседник агентства.

Ранее американское командование ВВС сообщило, что в ночь на 12 января нанесло удары более чем по 60 объектам хуситов. Для поражения целей военные использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Американцы назвали удары по Йемену ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.

Удары США и Великобритании по Йемену несут риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, предупредили в ООН. Ситуация в регионе может ухудшиться.