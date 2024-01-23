23 января 2024, 15:06
США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену
Яхья Сариа: США и Британия нанесли 18 ударов по позициям «Ансар Алла» в Йемене
США и Британия за последние часы нанесли 18 ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом сообщили в Telegram-канале официального представителя хуситов Яхья Сариа.
«Авиация американо-британской агрессии за последние часы нанесла 18 авиаударов», — передал представитель.
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Из них 12 пришлись на Аманат аль-Асиму и провинцию Сана, три на провинцию Ходейда. Снаряды выпустили также по провинциям Таиз и Аль-Байда. Яхья Сариа пообещал, что «нападения не останутся без ответа и наказания».
До этого США и Британия атаковали подземные хранилища и ракетные объекты хуситов. Ранее Министерство обороны Великобритании, сообщал RT, подтвердило нанесение ударов по двум объектам хуситов, расположенным вблизи аэродрома Саны.
США начали военную кампанию против членов движения «Ансар Алла» в Йемене по идеологическим, а не экономическим причинам. Источник в администрации Джо Байдена раскрыл, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация».
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