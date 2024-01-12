Мир 12 января 2024, 03:04 США и Британия начали бомбардировку Саны и Ходейды в Йемене Al Arabiya: США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене Mustafa Kaya/XinHua / Global Look Press

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США и Великобритания начали бомбардировку объектов хуситов в Йемене. Под ударом оказались город Ходейда на побережье Красного моря и столица Сана. Об этом сообщило арабское издание Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ходейда является основным портовым городом хуситов. Первые прилеты зафиксировали на окраинах города недалеко от порта, там раздались взрывы.

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Арабские СМИ сообщили, что под авиаудар также попал международный аэропорт Йемена. По Сане боевые самолеты нанесли четыре авиаудара, три атаки зафиксировали в центре страны в городе Тиаз. Также ракетному удару подверглись 10 объектов в разных городах страны, об этом РИА «Новости» сообщил источник в местной администрации.

Ранее американский журналист предупреждал, что США и Великобритания готовятся атаковать Йемен.