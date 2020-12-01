США и Австралия начнут совместную разработку гиперзвукового оружия

«Мы продолжим инвестировать в усовершенствование возможностей, чтобы дать Вооруженным силам Австралии больше способов сдерживания агрессии, направленной против интересов Австралии», — подчеркнула Рейнолдс.

Когда должны завершиться работы — неизвестно. Также министр не раскрыла стоимость проекта. По данным агентства, в этом году Австралия выделила почти 9,3 миллиарда австралийских долларов на высокоскоростные системы противоракетной обороны большой дальности, включая гиперзвуковые исследования. Еще в июле власти страны заявили, что увеличат расходы на оборону на 40% в течение следующих 10 лет.

Тем не менее еще в середине октября президент Америки Дональд Трамп заявил, что страна располагает гиперзвуковым оружием. Хотя перед этим глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск только через три года.