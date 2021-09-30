США хотят выделить Грузии $23 млн на «решение проблемы», связанной с работой госорганов

Агентство США по международному развитию (USAID) может выделить Грузии денежную помощь для того, чтобы «решить проблему» неэффективной работы институтов госуправления. Сумма может составить 23 миллиона долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт ведомства.

«Цель Программы развития государственного управления представительства USAID в Грузии — повысить подотчетность и готовность правительства реагировать на потребности граждан путем повышения эффективности и независимости институтов управления, укрепления экосистемы профилактики коррупции и борьбы с ней, а также предоставления гражданам более широких возможностей привлечения властей к ответственности», — сообщается в документе.

По словам представителей USAID, парламент Грузии не принимает значимые для местных жителей законы. Кроме того, ведомство не наблюдает эффективной борьбы с коррупцией. В этой связи они проводят слова грузин, которые говорят, что действия «высокопоставленных должностных лиц» не расследуются должным образом. В Грузии за последнее время сократили возможности для работы некоторых СМИ.

«Также программа предусматривает взаимодействие с гражданским обществом, частным сектором, научными кругами и исследовательскими институтами», — уточняется в документе.