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    30 апреля 2022, 03:42

    США хотят смягчить визовые ограничения для некоторых ученых из России — Bloomberg

    Bloomberg: администрация Байдена хочет смягчить визовые ограничения для ряда ученых из РФ

    Валерия Шафирко

    Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность отмены некоторых визовых требований для ведущих ученых, которые хотят приехать в Штаты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Подобное предложение, по информации агентства, Белый дом внес в свой последний дополнительный запрос Конгрессу. Суть этого предложения заключается в отмене правила, которое предполагает наличие текущего работодателя для российских специалистов, подающих заявление на получение трудовой визы.

    Смягчение, как указано в статье, будет применяться к россиянам, получившим степень магистра, доктора наук в области технологий, инженерии или математики в США или за рубежом.

    Таким образом, администрация главы Белого дома намерена облегчить переезд в страну специалистам, у которых есть опыт работы с полупроводниками, вычислительными науками, кибербезопасностью, космическими технологиями, передовым производством, искусственным интеллектом, ядерной инженерией, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными отраслями.