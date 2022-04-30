Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность отмены некоторых визовых требований для ведущих ученых, которые хотят приехать в Штаты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подобное предложение, по информации агентства, Белый дом внес в свой последний дополнительный запрос Конгрессу. Суть этого предложения заключается в отмене правила, которое предполагает наличие текущего работодателя для российских специалистов, подающих заявление на получение трудовой визы.

Смягчение, как указано в статье, будет применяться к россиянам, получившим степень магистра, доктора наук в области технологий, инженерии или математики в США или за рубежом.

Таким образом, администрация главы Белого дома намерена облегчить переезд в страну специалистам, у которых есть опыт работы с полупроводниками, вычислительными науками, кибербезопасностью, космическими технологиями, передовым производством, искусственным интеллектом, ядерной инженерией, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными отраслями.