Эксклюзив 08 декабря 2022, 17:49 США хотят, чтобы мы платили русофобскому режиму Киева — Марков Политолог Марков: потери РФ при прекращении транзита газа через Украину будут небольшими РИА «Новости»

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Россия немного потеряет, если лишится транзита газа через территорию Украины. Об этом «360» заявил политолог Сергей Марков, прокомментировав идею депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Последний хочет инициировать прекращение прокачки голубого топлива.

«Прошу кабмин рассмотреть мой запрос и прекратить транзит российского газа через территорию Украины, а также закрыть все остальные трубопроводы, по которым идут углеводороды в Европу из страны-агрессора», — заявил Гончаренко.

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Учитывая, что объемы поставок российского газа в Европу существенно снизились, гипотетическая потеря транзита через Украину не имеет особого значения, пояснил Марков.

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«Что делать? Ничего. Конечно, это возможно. Ну, значит, не будем использовать газопроводы, идущие через Украину. Никаких критичных последствий для нас не будет. Газопроводы идут через всю Европу, поставки сильно сократились. Но вряд ли транзит прекратится — Россия платит за это деньги киевскому режиму. Это такая американская модель: они хотели бы, чтобы мы платили за русофобский режим. Не будет транзита — Россия прекратит платить Киеву», — сказал политолог.

Осенью 2022 года прокачка российского газа через Украину шла в обычном режиме. Как отмечали в «Газпроме», ее объемы превышают 40 миллионов кубометров газа в сутки.