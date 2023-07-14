Мир 14 июля 2023, 03:26 США хотели наказать Зеленского за агрессивный пост с критикой в адрес НАТО — СМИ WP: США хотели убрать пункт о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского РИА «Новости»

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Критика НАТО, которую позволил себе президент Украины Владимир Зеленский, не на шутку разозлила некоторых участников саммита в Вильнюсе. Представители Соединенных Штатов предлагали изменить итоговое заявление и убрать из него «приглашение» Украины. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Агрессивный твит Зеленского настолько поразил Белый дом, что официальные лица Америки, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены „приглашения“ Киеву», — написали авторы статьи.

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Речь идет о фрагменте, где говорится, что члены НАТО в будущем смогут «направить украинскому правительству приглашение присоединиться», когда страна выполнит все условия.

Источник рассказал, что такой шаг мог сделать итоговое заявление «менее благоприятным» для гипотетического вступления Украины в альянс.

В газете также подчеркнули, что эта ситуация подтвердила неоднозначное отношение к Украине и Зеленскому даже среди их ярых сторонников.