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    13 октября 2020, 23:32

    США готовы на взаимную с РФ заморозку ядерного арсенала — представитель Трампа

    Наталья Жуковская

    Спецпредставитель Дональда Трампа во вторник сообщил, что Вашингтон готов на взаимную с Москвой заморозку ядерного арсенала. В США хотят, чтобы новая ядерная сделка включала заморозку российских тактических вооружений, и надеются в ближайшие дни получить от РФ сигнал о согласии на предложенные условия, добавил представитель Трампа.
    США готовы на взаимную с РФ заморозку ядерного арсенала — представитель Трампа

    Как пишет РИА «Новости», США поставили России ряд условий по сделке. Их интересуют:

    ▪ взаимная заморозка арсеналов (в том числе тактического оружия РФ),

    ▪ режим верификации того, что сделка соблюдается,

    ▪ формулировка договоренностей таким образом, чтобы их можно было распространить на Китай,

    ▪ США готовы продлить СНВ-3, истекающий в феврале, «на некоторый срок», если Кремль согласится на их условия.

    В российском МИД уже ответили американцам. Позиция США по заморозке арсеналов «давно известна и для России неприемлема», заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Он назвал «бредом и подтасовкой» заявления Вашингтона по ядерным договоренностям.