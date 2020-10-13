Спецпредставитель Дональда Трампа во вторник сообщил, что Вашингтон готов на взаимную с Москвой заморозку ядерного арсенала. В США хотят, чтобы новая ядерная сделка включала заморозку российских тактических вооружений, и надеются в ближайшие дни получить от РФ сигнал о согласии на предложенные условия, добавил представитель Трампа.

Как пишет РИА «Новости», США поставили России ряд условий по сделке. Их интересуют: ▪ взаимная заморозка арсеналов (в том числе тактического оружия РФ), ▪ режим верификации того, что сделка соблюдается, ▪ формулировка договоренностей таким образом, чтобы их можно было распространить на Китай, ▪ США готовы продлить СНВ-3, истекающий в феврале, «на некоторый срок», если Кремль согласится на их условия. В российском МИД уже ответили американцам. Позиция США по заморозке арсеналов «давно известна и для России неприемлема», заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Он назвал «бредом и подтасовкой» заявления Вашингтона по ядерным договоренностям.