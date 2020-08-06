США готовы заплатить $10 млн за данные о вмешательстве в выборы

Американские власти объявили награду за данные о вмешательстве в выборы США. Можно получить 10 миллионов долларов за любую информацию о местонахождении и участии в нарушении конкретного человека.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге с журналистами.

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice („Вознаграждение за помощь правосудию“ — прим. ред.) предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы», — заявил он.

В США неоднократно заявляли, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы, благодаря чему в 2016 году победил Дональд Трамп. В начале мая спецслужбы США опубликовали сопроводительные документы и 57 стенограмм свидетельских показаний расследования. Однако следователи так и не смогли доказать сговор между Москвой и Трампом.