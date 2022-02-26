США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева
Власти США готовы помочь президенту Украины Зеленскому эвакуироваться из Киева
Американские власти готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в американских и украинских правительственных кругах.
Как рассказал изданию высокопоставленный представитель США, официальные лица в Вашингтоне в последние дни обсуждали с Зеленским различные вопросы безопасности, в том числе «наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства».
В свою очередь, украинский чиновник сообщил, что Зеленский не отдавал распоряжений службам безопасности вывозить его в другой город, например, Львов.
Ранее в офисе главы украинского государства не исключили, что Владимир Зеленский будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным нейтральный статус страны.
Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий.
По данным российского министерства обороны на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов. Российские военные вошли в Мелитополь, не встретив сопротивления.