США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева

Американские власти готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в американских и украинских правительственных кругах.

Как рассказал изданию высокопоставленный представитель США, официальные лица в Вашингтоне в последние дни обсуждали с Зеленским различные вопросы безопасности, в том числе «наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства».

В свою очередь, украинский чиновник сообщил, что Зеленский не отдавал распоряжений службам безопасности вывозить его в другой город, например, Львов.

Ранее в офисе главы украинского государства не исключили, что Владимир Зеленский будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным нейтральный статус страны.

Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий.

По данным российского министерства обороны на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов. Российские военные вошли в Мелитополь, не встретив сопротивления.