США подготовят новые антироссийские санкции

Власти США подготавливают введение новых санкций, направленных против оборонной сферы России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, его слова привела пресс-служба ведомства.

Адейемо сообщил, что ограничения повлияют на управление Россией собственной обороноспособностью и помешают создавать новые военные инструменты.

«Также планируем принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок», — добавил он.

Адейемо пояснил, что союзники США солидарны с необходимостью продолжать санкционное давление до того времени, пока продолжается военная специальная операция на Украине.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона не будет пытаться вернуть Донбасс и Крым путем военного вмешательства.