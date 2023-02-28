Мир 28 февраля 2023, 08:18 США готовят на Украине провокацию с использованием опасного химиката — Минобороны Минобороны: США готовят провокацию на Украине с вызывающим психоз химикатом flickr

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Заявления экс-посла США в РФ Джона Салливана о якобы планах России использовать химическое оружие в зоне спецоперации расцениваются российскими властями как намерение Штатов и их союзников провести провокацию на Украине с применением токсичных химикатов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Он уточнил, что 22 февраля в США прошла конференция, посвященная событиям на Украине. Салливан выступил на этом мероприятии и сказал, что российские силы собираются использовать химоружие в зоне СВО.

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«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — заявил Кириллов.

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По его словам, подготовка уже идет полным ходом. Еще 10 февраля в Краматорск доставили химические вещества в специальном вагоне в сопровождении иностранцев. Его отбуксировали в Краматорский металлургический завод имени Куйбышева. Специалисты разгрузили химикаты под контролем представителей командования ВСУ и сотрудников СБУ.

Кириллов отметил, что в вагоне везли 16 герметичных металлических ящиков, на половине из них была надпись BZ и маркировка с двумя красными линиями, которая соответствовала классу отравляющих веществ временно выводящего действия.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Он напомнил, что BZ запрещено применять, согласно статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия.