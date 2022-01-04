Сенат США вскоре примет законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2». Уверенность в этом выразили в Республиканской партии, написало Politico.

Прогнозом о судьбе новых ограничительных мер поделился с изданием старший помощник одного из сенаторов-республиканцев на условиях анонимности.

«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — заявил он.

Законопроект внес на рассмотрение член Республиканской партии Тед Круз. Чтобы документ приняли, ему нужно 60 голосов. Всего в палате заседают 50 республиканцев и 50 демократов.

По данным Politico, голосование должно пройти до 14 января. Согласно проекту, санкции против «Северного потока — 2» должны вступить в силу в течение 15 дней после того, как закон будет утвержден. В случае, если президент страны откажется от ввода ограничительных мер, это сможет сделать конгресс.

Строительство российского газопровода должно было закончиться еще в 2019 году. Процессу мешали американские санкции. В конце концов «Северный поток — 2» был готов, и сейчас для его запуска нужно разрешение германского и европейского регуляторов.