США год не смогут расследовать крушение Boeing-737 из-за санкций против Ирана

Национальному совету по безопасности на транспорте США (NTSB) потребуется лицензия Минфина, чтобы принять участие в расследовании крушения украинского Boeing-737 в Иране.

Необходимость продиктована наложенными на страну санкциями, объяснил РИА «Новости» глава пресс-службы NTSB Кристофер О`Нил.

«Это будет одна из нескольких процедур, которые надо скоординировать внутри американских властей», — добавил он.

На получение лицензии, отметили в ведомстве, может потребоваться больше года.

О`Нил подтвердил, что из-за существующих эмбарго отправка представителей для расследования авиакатастрофы затруднена. Подобная ситуация складывается не только в отношении Ирана, но и по другим аналогичным вопросам.

«Были происшествия, где мы действительно пытались получить лицензию по линии Офиса по контролю за зарубежными активами (OFAC), и это заняло более года», — поделился руководитель пресс-службы NTSB.

Выдача лицензий в похожих случаях предусмотрена американским законодательством, подтвердили в Минфине страны. В OFAC их оформляют на основании фактов и обстоятельств запроса.

«Минфин не комментирует конкретные случаи выдачи лицензий, конкретные заявки или выданные лицензии», — подчеркнули в министерстве.

Boeing-737-800 «Международных авиалиний Украины» рухнул недалеко от аэропорта Тегерана почти сразу после взлета утром 8 января. Погибли 176 человек — все, кто находился на борту. Рейсом летели граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Иран пригласил участвовать в расследовании причин катастрофы Соединенные Штаты и Канаду.