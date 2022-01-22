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    22 января 2022, 07:55

    США эвакуируют часть персонала из посольств на Украине — СМИ

    Телеканал CNN: США начнут частичную эвакуацию сотрудников посольств на Украине

    Максим Зинкин

    Эвакуация сотрудников посольств США на Украине буде проведена на следующей неделе. Часть неосновного персонала и их семьи вернутся на родину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    США эвакуируют часть персонала из посольств на Украине — СМИ

    «К государственному департаменту США обратились посольства на Украине. Они просят разрешить уехать части неосновного персонала и их семьям. Вероятно, эвакуация посольств начнется на следующей неделе», — заявил источник.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украине работают около 180 американских дипломатов. При этом журналисты не уверены, что эвакуация может быть связана с возможным вторжением России на Украину.

    Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

    Издание «Страна.ua» на этой неделе сообщило, что на самом деле офис президента Украины Владимира Зеленского не верит в сценарий военного конфликта с Россией