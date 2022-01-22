Эвакуация сотрудников посольств США на Украине буде проведена на следующей неделе. Часть неосновного персонала и их семьи вернутся на родину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«К государственному департаменту США обратились посольства на Украине. Они просят разрешить уехать части неосновного персонала и их семьям. Вероятно, эвакуация посольств начнется на следующей неделе», — заявил источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украине работают около 180 американских дипломатов. При этом журналисты не уверены, что эвакуация может быть связана с возможным вторжением России на Украину.

Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

Издание «Страна.ua» на этой неделе сообщило, что на самом деле офис президента Украины Владимира Зеленского не верит в сценарий военного конфликта с Россией