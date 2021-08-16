США эвакуировали сотрудников посольства в аэропорт Кабула

Персонал американского посольства в Афганистане эвакуировали в аэропорт Кабула. Об этом сообщил официальный представитель государственного департамента Нэд Прайс.

«Весь персонал посольства находится на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, который охраняют американские военные», — цитирует Прайса пресс-служба ведомства. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что дипломатов переводят в аэропорт столицы Афганистана из соображений безопасности. Американский флаг над зданием дипмиссии сняли. Власти США планируют вывезти из Афганистана тысячи американцев в ближайшее время.

Накануне СМИ сообщили, что талибы начали наступление на крупные города. По заявлению боевиков «Талибана»*, они взяли под контроль все пограничные территории, вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Представитель движения Сухейль Шахин ранее уверил, что памятники буддизма в Афганистане останутся в сохранности после возвращения к власти талибов*.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.