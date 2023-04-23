Мир

23 апреля 2023, 08:46

США эвакуировали из Судана всех своих дипломатов

ВС США эвакуировали из Судана американских и других дипломатов

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Вооруженные силы Соединенных Штатов эвакуировали из Судана всех своих госслужащих и членов их семей, а также несколько иностранных дипломатов — всего менее 100 человек. Об этом на брифинге заявил представитель американской администрации, сообщил ТАСС

В операции принимали участие только американские военные. Чиновник опроверг информацию о помощи при эвакуации суданским спецназом. Представитель администрации дополнил, что в посольстве находились дипломатические работники из других стран, их также было решено вывезти из страны. 

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«Мы приняли нескольких дипломатов из других миссий, они оказались в посольстве. Мы сочли, что разумнее всего будет взять их с собой», — сказал он. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из американского посольства в столице Судана городе Хартум по его приказу. Он также отметил, что работа диппредставительства в стране временно прекращается. Байден поблагодарил Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе операции. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома. 

Представители армии Судана накануне заявили, что им удалось подавить мятеж в стране, при этом боевые действия пока продолжаются. По данным ведомства, силы быстрого реагирования продолжают обстрелы. В армии Судана отметили, что сроки завершения операции пока неизвестны. 

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Судан

Джо Байден

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