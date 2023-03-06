Мир 06 марта 2023, 00:58 США доставили военную технику в греческий порт Александруполис Транспортное судно Liberty с военной техникой США прибыло в порт Греции Публичное достояние

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Транспортное судно Liberty с военной техникой США прибыло в порт Александруполис в Греции. Об этом сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил в своих социальных сетях. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF [сил США в Европе и Африке]», — написал Хаджимихаил.

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Доставленное в порт военное оборудование позже отправят в Болгарию и Румынию, чтобы затем доставить на Украину. Судно Liberty Pride направится к побережью Черного моря после погрузки припасов и военного оборудования сил НАТО.

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Власти США использует порт в Александруполисе для транспортировки военных грузов в Восточную Европу и на Украину. Соглашение об этом Соединенные Штаты подписали с Грецией в 2021 году.

Ранее сотни единиц военной техники американской армии заметили в порту польского города Гдыня. Броневики, военные грузовики и заправщики доставили в порт в рамках программы Atlantic Resolve, которая работает с 2014 года.