Мир 10 августа 2023, 15:18 «США дорого заплатят». Глава церкви в Нигерии предостерег Байдена от вторжения в Нигер Глава церкви в Нигерии Айоделе предостерег США от вторжения в Нигер под угрозой гнева Бога

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Руководитель Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе предостерег президента США Джо Байдена от вторжения в Нигер после переворота. В противном случае страну ждет божий гнев, сообщила газета Daily Post.

«Айоделе предупредил, что вторжение в республику Нигер будет равносильно борьбе с Богом, добавив, что это может привести к третьей мировой войне», — уточнили в материале.

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Предостережение последовало за комментарием исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с просьбой к военным вернуть Базума обратно к власти.

По словам Айоделе, вторжение Соединенных Штатов в Нигер — «сатанинский и террористический шаг», который вызовет гнев Бога.

«Оставьте Нигер, это послание Господа к США. Идти воевать в Нигере все равно что сражаться с Богом, США дорого заплатят за это», — произнес глава церкви.

Он добавил, что попытка Байдена вмешаться в дела республики дискредитирует американского президента. Как подчеркнул Айоделе, вторжение в страну обернется проблемой для всего мира.

В Нигере после мятежа созвали новое правительство. В него вошли 20 гражданских и военных лиц. В июле гвардейцы захватили дворец и заперли там президента Мохамеда Базума.

Испанские обозреватели заявили, что смена власти в Нигере может пойти на пользу России в противостоянии с Европой, писал RT. Франция может совсем утратить свое былое влияние.