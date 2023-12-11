Мир 11 декабря 2023, 07:49 США допустили введение воинской обязанности из-за России TAC: конфликт на Украине может привести к введению воинской обязанности в США Bernd von Jutrczenka/dpa/globallookpress

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Из-за украинского конфликта в США могут ввести воинскую обязанность. Об этом рассказал экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (TAC).

«Если печально известная „Клякса“, как называют внешнеполитический истеблишмент [США], не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», — сказал он.

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По его мнению, вмешательство властей США в мировые конфликты наоборот отталкивают граждан от добровольного несения воинской службы. Бэндоу предположил, что американцы также напуганы украинским конфликтом, в котором Соединенные Штаты пытаются вступить в непрямую конфронтацию с Россией. При этом только политика РФ оберегает Европу от катастрофической эскалации конфликта, констатировал он.

Член палаты представителей Мэтт Гетц призвал власти США склонить украинского президента Владимира Зеленского к миру. По его словам, Штаты выделили достаточно денег, чтобы потребовать от него сесть за стол переговоров.