США допустили возможность поставки истребителей на Украину

Поставки истребителей на Украину не исключены, окончательное решение еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол. Он допустил, что США помогут Киеву боевыми самолетами.

«Я готов заявить вам, что (поставки) истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — сообщил Кол.

Соединенные Штаты недавно выделили Украине пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Общий поток финансовых вливаний США в конфликт на Украине составил 13,6 миллиарда долларов. Этот объем «примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины», сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Последний пакет стал крупнейшим, уточнила представитель американской администрации.

В Москве на тротуаре у посольства США появилось изображение мин типа «Лепесток». QR-код на них ведет на сайт «Лепестки в крови», где на английском и русском языках опубликованы призывы остановить применение этих мин и фотографии пострадавших мирных жителей.