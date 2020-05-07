США допустили создание альтернативы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения, как считают в США, потерпела неудачу, допустив пандемию коронавируса. Так что теперь Штаты собираются создать новую организацию.

«Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — сказал госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала Fox Business на вопрос о том, планирует ли Вашингтон выступить за создание альтернативы ВОЗ.

По словам Помпео, сейчас администрация пытается оценить, какие действия стали бы лучшими в этой ситуации. Госсекретарь подчеркнул, что Штаты знают, как работать в сфере международного здравоохранения, и намерены найти способ такого сотрудничества, чтобы сохранить за собой статус лидера.

14 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты приостанавливают взносы в ВОЗ. Он заявил, что деньги не будут перечисляться до установления роли организации в сокрытии данных о распространении вируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам. Сейчас по всему миру выявили более 3,7 миллиона случаев. Самое большое число заболевших — в США. Там коронавирусом заразились 1,2 миллиона человек.