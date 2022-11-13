Мир 13 ноября 2022, 20:06 США допустили сохранение санкций против России после мирного соглашения с Украиной Глава Минфина США: часть санкций против России могут сохранить после конфликта на Украине РИА «Новости»

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Если Россия и Украина достигнут мирного соглашения, часть антироссийских санкций могут скорректировать. Часть ограничений, вероятно, будет действовать все равно. Об этом министр финансов Джанет Йеллен сказала в интервью The Wall Street Journal.

«Я полагаю, что в контексте какого-либо мирного соглашения корректировка санкций возможна и могла бы быть уместной», — отметила Йеллен.

В то же время, по ее словам, сохранение ограничительных мер помогло бы США в долгосрочной перспективе продолжать давить на экономику России.

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Министр добавила, что любое возможное мирное соглашение между сторонами будет подразумевать пересмотр санкций, которые Соединенные Штаты и их союзники ввели против России.

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«Мы, вероятно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе», — заметила она.

По словам Йеллен, Россия не предпринимала никаких попыток начать переговорный процесс с Украиной на условиях, которые считают приемлемыми власти этой страны.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. Президент Владимир Путин в очередной раз подтвердил эту готовность, подчеркнув, что Россия не будет обсуждать статус новых регионов