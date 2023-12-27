Мир 27 декабря 2023, 08:10 США допустили «подлую провокацию» для передачи Украине опасного оружия Бывший агент ЦРУ Макговерн: США могут передать Украине маленькую ядерную бомбу Ministry of Defense of Ukraine

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В отчаянии Соединенные Штаты могут пройти на провокацию, чтобы оправдать передачу президенту Украины Владимиру Зеленскому ядерного оружия. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил, что США провернут некую операцию «под ложным флагом».

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«Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа <…> маленькую ядерную бомбу [для Украины]», — предположил бывший аналитик ЦРУ.

По его мнению, именно ради этого Зеленский недавно посетил Соединенные Штаты. Макговерн подчеркнул, что заседающая в Вашингтоне «партия войны» могла специально позвать украинского президента на личную встречу, чтобы призвать его привести план в жизнь.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что американцам серьезно «промыли мозги» на тему России и ее президента Владимира Путина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США будут весь следующий год помогать Украине. По ее словам, власти Соединенных Штатов будут использовать все возможные методы для достижения своих целей, иначе им придется признать провал.