Введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» вряд ли будут конечными. Аналитики Госдепартамента отчитываются перед Конгрессом каждые 90 дней. Следующий доклад намечен на май, сообщило РИА «Новости».

Представитель Госдепа Нед Прайс напомнил на брифинге, что прошлый документ был представлен в феврале. И по его результатам под ограничения попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС».

«Конечно, это не конец истории. <…> Мы должны предоставлять Конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по „Северному потоку“ попадает под санкции», — подчеркнул Прайс.

Он заметил, что в докладе укажут на подлежащую санкциям деятельность, если в этом уличат какую-либо организацию.

«Полагаю, следующий доклад будет в мае», — пояснил представитель Госдепартамента.

Прокладку газопровода «Северный поток — 2» завершат два российских судна. К «Фортуне», которая уже ведет работу, присоединится трубоукладчик «Академик Черский». После ходовых испытаний он приступит к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании.