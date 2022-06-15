США допустили избыточность антироссийских санкций

США выразили обеспокоенность из-за того, что введенные на фоне спецоперации на Украине санкции против РФ могут стать избыточными. Только американская сторона объявила о тысяче ограничений.

Заместитель министра финансов Адевале Адейемо заявил об этом во время выступления на слушаниях в конгрессе. Его слова привело РИА «Новости».

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Ограничения наложили, в первую очередь, на банковский сектор и отрасль высокотехнологичной продукции. Ряд стран заморозили банковские активы РФ. О приостановке своей деятельности и уходе из России объявили десятки компаний.

Одновременно с этим нарушение логистических цепочек в мире привело к экономическим проблемам в США и Европе. В частности Запад столкнулся с колоссальным ростом цен на топливо и продукты питания. При этом США одними из первых отказались от закупок российской нефти и приветствовали аналогичное решение Евросоюза.