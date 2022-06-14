США допустили «чудовищную ошибку» в оценке слов Путина

США допустили чудовищную ошибку, решив, что российский лидер Владимир Путин блефует, говоря об экономической мощи РФ. Об этом политический аналитик Джеймс Дор заявил в своем шоу на YоuТubе.

Дор напомнил, как восемь лет назад сенатор Линдси Грэм заявлял, что Россия сопоставима по экономике с Италией. Республиканец тогда признавался, что ему непонятно, как Путин всех переигрывает, «имея на руках такие слабые карты».

«Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономики», — заявил аналитик.

По мнению Дора, Россию корректнее сравнивать с Германией, крупнейшей европейской экономикой, или Японией.

«Рубль становится самой надежной валютой в мире. Россия побеждает в экономическом противостоянии. Санкции дают обратный эффект и приводят к росту мировых цен на топливо и продовольствие», — объяснил обозреватель.

Разрыв торговых связей с РФ грозит перестройкой всего глобального рынка, предостерег Джеймс Дор.