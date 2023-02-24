Мир 24 февраля 2023, 16:49 США дополнительно разместили в Европе более 20 тысяч своих военных — Пентагон Глава Пентагона Остин: США дополнительно разметили в Европе более 20 тысяч военных Unsplash

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Более 20 тысяч американских военных дополнительно разместили в Европе из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

На брифинге по случаю годовщины начала российской спецоперации он уточнил, что Североатлантический альянс усилил оборону на восточном фланге.

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«Тем временем США разместили или продлили срок службы более 20 тысяч дополнительных американских сил в Европе и перебросили первые постоянные американские силы на восточный фланг НАТО», — сказал Остин.

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По его словам, такие меры были приняты в ответ на «самую серьезную угрозу» европейской безопасности со времен Второй мировой войны.

Глава Пентагона добавил, что НАТО сейчас «едина как никогда», а Соединенные Штаты считают своим обязательством защитить «каждый дюйм территории союзников» по военному блоку.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран Североатлантического альянса не осталось запаса артиллерийских снарядов для отправки на Украину. В связи с этим он назвал важной задачей наращивание производства.