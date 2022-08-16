США и их союзники должны быть в ответе за вред, причиненный народам России и Украины, заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана Али Абдоллахи. По его словам, Штаты должны заплатить за этот ущерб.

С таким заявлением Али Абдоллахи выступил на 10-й Московской конференции по международной безопасности, написал ТАСС.

По словам военного, причиной того, что сейчас происходит на Украине, стало амбициозное развитие НАТО. При этом, как подчеркнул Абдоллахи, Штаты активно используют политику ограничительных мер.

«США пытаются подкрепить свою гегемонию санкциями», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам конференции напомнил, что спецоперация на Украине была начата в полном соответствии с уставом ООН. Глава государства обратил внимание на то, что западные страны пытаются сохранять свою гегемонию, разжигая конфликты в других странах. Украина для Запада стала пушечным мясом, подчеркнул президент.