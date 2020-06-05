    05 июня 2020, 10:37

    США должны реформировать правоохранительную систему — депутат Морозов

    Алена Макаренко

    Беспрецедентные массовые протесты охватили США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Это говорит о наличии в стране серьезной проблемы — расизм до конца не искоренили. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов, сообщило РИА ФАН.
    США должны реформировать правоохранительную систему — депутат Морозов

    Во времена рабовладельчества «белые люди не считали черных за людей», это отложилось на генетическом уровне. Именно поэтому происходящие в Америке протесты наглядно указывают на наличие серьезной проблемы, заявил политик.

    США нуждаются в реформе в правоохранительной системе, уверен Морозов.

    Депутат призвал не брать пример с Америки и не вмешиваться во внутренние дела этой страны. По его словам, граждане должны самостоятельно разобраться со своими «внутренними противоречиями».

    «Нужно понимать, что США — суверенное государство, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела. Это их технология — недобросовестное вмешательство в суверенные государства. У нас есть свои подходы по внешней политике — мы исходим из принципа добрососедства и невмешательства», — сказал Морозов.

    Депутат надеется, что Россия не будет перенимать у США опыт подавления массовых беспорядков.

    «У нас менталитет другой. У нас нет традиции рабства, нет расистских настроений сильных, как в Америке. У нас негров практически нет. Нам не с кем повевать», — пояснил Морозов.

    По его мнению, в России существует множество внутренних проблем, связанных с организацией жизни граждан в регионе.