Во времена рабовладельчества «белые люди не считали черных за людей», это отложилось на генетическом уровне. Именно поэтому происходящие в Америке протесты наглядно указывают на наличие серьезной проблемы, заявил политик.

США нуждаются в реформе в правоохранительной системе, уверен Морозов.

Депутат призвал не брать пример с Америки и не вмешиваться во внутренние дела этой страны. По его словам, граждане должны самостоятельно разобраться со своими «внутренними противоречиями».

«Нужно понимать, что США — суверенное государство, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела. Это их технология — недобросовестное вмешательство в суверенные государства. У нас есть свои подходы по внешней политике — мы исходим из принципа добрососедства и невмешательства», — сказал Морозов.

Депутат надеется, что Россия не будет перенимать у США опыт подавления массовых беспорядков.

«У нас менталитет другой. У нас нет традиции рабства, нет расистских настроений сильных, как в Америке. У нас негров практически нет. Нам не с кем повевать», — пояснил Морозов.

По его мнению, в России существует множество внутренних проблем, связанных с организацией жизни граждан в регионе.