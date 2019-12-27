США доказали антигуманную политику после запуска поездов в Крым

«Зависть к России», — сказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он не ожидал другой позиции от США. Такая реакция со стороны Америки объясняется завистью к России, отметил Молохов. Эксперт рассказал, что РФ показала всему миру умение самостоятельно реализовать настолько масштабный проект. Причем Москва построила мост даже в условиях санкций, нацеленных на сдерживание развития России.

США не должны вмешиваться во внутренние дела России, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Он напомнил, что изначально Америка, как и Украина, отказывалась верить в реальность Крымского моста. На Западе воспринимали сооружение как чуть ли не голограмму, разработанную в секретных лабораториях ФСБ.

«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда», — добавил парламентарий.

США в очередной раз подтвердили, что не считаются с жителями полуострова и ведут антигуманную политику. Так считает политолог Семен Уралов. Американцам не интересна судьба трех миллионов крымчан, которые оказались в центре конфликта Москвы и Киева. Штатам «выгодна накачка конфликтной ситуации», уверен Уралов.

Железнодорожную часть Крымского моста открыли 23 декабря. Первый пассажирский состав «Таврия» стартовал с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе. Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда еще из нескольких регионов России.