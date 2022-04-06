США добиваются истощения России, воюя чужими руками

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поставили Россию перед выбором между дефолтом и истощением. Вот как прокомментировал «360» это заявление политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Данила Гуреев.

Рассматривать заявление Псаки стоит сразу с нескольких ключевых моментов. В РФ ввиду нашей экономической специфики и из-за того, что сейчас российское государство во многих отраслях стало независимо от западных поставок, вопрос дефолта не стоит. У США нет таких огромных рычагов давления, чтобы его вызвать. Более того, США заинтересованы в том, чтобы в России не случилось дефолта, так как многие секторы экономики так или иначе зависимы от поставок из РФ, начиная от минеральных удобрений и заканчивая редкоземельными металлами. Сами США в последнее время только наращивают количество поставок нефтегазового сырья из Российской Федерации.

Говоря про экономическое истощение, сами США делают все, чтобы западными руками у РФ это истощение вызывать и затянуть как можно больше поясов, чтобы сильнее осложнить ведение торговли РФ со странами Европейского союза. Если можно так выразиться, воюют чужими руками. И США делают все для истощения России в военном плане в конфликте между ней и Украиной. Западные поставки вооружения, начиная от стрелкового и заканчивая противовоздушными системами огня, — это и есть то самое истощение, о котором говорит Псаки. Если бы они хотели, чтобы конфликт побыстрее урегулировался, поставок вооружения не было бы. Все в России — я думаю, и на Украине — отлично понимают, что основная задача США в этом конфликте — затянуть его.