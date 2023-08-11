11 августа 2023, 17:40
США добавили в санкционный список еще четырех российских бизнесменов
США ввели санкции против российских бизнесменов Авена и Фридмана
Соединенные Штаты дополнили санкционный список четырьмя российскими бизнесменами. Под рестрикции попали Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
Помимо этого, санкции распространили на Российский союз промышленников и предпринимателей. О конкретных ограничениях, введенных в отношении этих предпринимателей и организации, и причинах объявления санкций в заявлении не говорится.
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Ранее фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, из которых следует, что санкции никак не отразились на жизни 56% россиян. Каждый четвертый отвечал, что ограничения повлияли на него, но не слишком сильно.
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам констатировал, что российская экономика адаптировалась к вызовам и идет в рост, опираясь на внутренний спрос. По словам председателя правительства, этого помогли добиться решения, принятые по поручениям президента Владимира Путина, и оперативные действия кабмина в сотрудничестве с ЦБ.
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