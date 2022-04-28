США дискредитировали всю систему права

Палата представителей США одобрила закон, разрешающий направлять арестованные активы России в поддержку Украины. Документ дал право американскому президенту Джо Байдену принять все меры, предусмотренные законами страны, об аресте и изъятии иностранных активов, нажитых коррупционным путем. Аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин в беседе с «360» заявил, что принятием такого решения вся западная система права оказалась дискредитирована.

Эксперт пояснил, что мотив принятия этого решения полностью базируется в политической плоскости. Велика вероятность, что в ближайшее время такой же закон могут принять власти Евросоюза.

«Наиболее интересно в этой связи, как будет формулироваться закон, в котором говорится о коррупционном способе заработка конфискованных средств российских резидентов. Это абсурдная формулировка без доказательной базы, не имеющая никакой ценности. Западная система права себя полностью дискредитировала», — заявил Гераскин.

Он подчеркнул, что решение западных политиков указывает на прямое пособничество действующему на Украине нацистскому режиму. Если конфискованные средства направят против России, то это будет свидетельствовать о том, что Запад является не просто наблюдателем кризиса на Украине, а его непосредственным участником, заинтересованным в его продолжении.

Гераскин подчеркнул, что российские бизнесмены сделают соответствующие выводы и прекратят все свои инвестиции в Запад, чтобы не участвовать в дополнительном разжигании конфликта, который имеет неприкрытый русофобский стиль.

Вопрос о возможности передаче Украине замороженных российских активов, включая средства Центробанка, поднял на заседании комиссии сената США по инвестициям госсекретарь Энтони Блинкен. Как сообщил ТАСС, дипломат заявил, что в данный момент Министерство юстиции изучает положения законодательства, которые позволят пойти на такой шаг.