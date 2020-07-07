США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

По новым правилам иностранцы не смогут получить учебные визы, если их учебное заведение проводит лекции только в онлайн-формате.

Выход для иностранных студентов, которые уже проходят обучение в США, есть. Им нужно перевестись в другой вуз, где занятия проводятся очно. Также под ограничение не попадут ученики заведений, где хотя бы часть занятий проводят в офлайн-формате.

Если они этого не сделают, то могут столкнуться с серьезными последствиями, включая выдворение из страны и запрет на въезд на территорию США.

Вузы обязаны предупреждать студентов о переходе на онлайн-обучение за 10 дней.

Решение иммиграционной службы вызвало массу критики. Вице-президент Американского совета по образованию Брэд Фарнсворт в беседе с CNN заявил, что это изменение правил застало многие вузы врасплох.

«Это приведет к еще большей путанице и неопределенности», — сказал он и пояснил, что если эпидемическая ситуация в осенний семестр ухудшится, то большинству университетов придется перейти на онлайн-курсы. При этом часть студентов уже будет находиться в США.

Директор по эмиграции и трансграничной политике Тереза Кардинал Браун напомнила, что университеты не могут спрогнозировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, она напомнила, что в период пандемии множество стран просто закрыли границы. И как в таком случае иностранные ученики смогут вернуться домой?

«Это загадка для многих студентов», — отметила она.

Президент Гарвардского университета Ларри Бэкоу назвал решение иммиграционной службы универсальным и тупым подходом к сложной проблеме. По его словам, иностранным студентам предоставлено слишком мало вариантов: или поменять вуз или покинуть страну.

«Мы будем тесно сотрудничать с другими колледжами и университетами по всей стране, чтобы найти выход», — сказал он.