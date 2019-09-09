США депортируют Бутину в конце октября

Россиянка Мария Бутина выйдет из американской тюрьмы 25 октября в 08:00. Такое заявление сделал правозащитник Александр Ионов. Он помогает семье девушки и постоянно находится на связи с заключенной.

В документах Марии речь идет о «немедленной депортации». Это значит, что что она не должна оставаться в Соединенных Штатах еще три месяца после окончания срока заключения. Об этом сообщило РИА «ФАН«.

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Американские власти, по словам Ионова, не будут препятствовать возвращению россиянки на родину сразу же после ее освобождения. Бутина после выхода из тюрьмы пройдет необходимые формальности в миграционный службе, а потом из Нью-Йорка вылетит в Москву.

Ранее ее отец, Валерий Бутин, отметил большую работу адвокатов дочери. Именно их стараниями удалось добиться такого результата.

Бутин считает, что ситуация складывается подобным образом, также потому что это дело получило большую огласку в России. Имя Марии постоянно упоминается в прессе. Кроме того, по этому вопросу собираются круглые столы, а на помощь девушке собираются деньги.

Семья Бутиной открыла одноименный фонд. Эта организация, а также Фонд национальных ценностей Александра Малькевича помогли собрать средства для оплаты услуга адвокатов Марии.

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года. Ее обвинили в работе на Москву в качестве иностранного агента. Девушки грозило до 15 лет тюрьмы. Американский суд в апреле 2019 года решил оставить россиянку еще на 9 месяцев в тюрьме. Ей вменили отсутствие регистрации как иноагента на территории Соединенных Штатов.