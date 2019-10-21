«США демонстрируют свою силу»: американская бронетехника прибыла в Литву

На территорию Литвы прибыли более 500 военнослужащих сухопутных войск США, около 100 единиц тяжелой техники, в том числе 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley. Американский батальон прибыл в Литву для тренировок. Согласно данным сайта «Русская Планета», вся техника пришла по железной дороге. После разгрузки танки и боевые машины в сопровождении военной полиции Литвы отправятся в Пабрад. В следующем году там будет развернут батальон армии США.

Военный обозреватель, член аналитической службы Донбасса Юрий Котенок прокомментировал ситуацию в интервью радио Sputnik. По его словам, военной техникой американцы хотят продемонстрировать свою мощь.

«У границ России — новые члены НАТО, прибалтийские республики, и там проводятся учения. Американцы демонстрируют, что они закрепляются на этом плацдарме, демонстрируют свою силу. Но Россия предпринимает комплекс ответных мер, чтобы нивелировать ту угрозу, которая, безусловно, возникает у наших границ и вызывает некоторые опасения. Москва не раз подчеркивала, что это вариант не является приемлемым для России. Мы оцениваем эту угрозу, и будем стараться ее нейтрализовать», — заключил Юрий Котенок.