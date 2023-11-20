Мир 20 ноября 2023, 10:12 США даже при Дональде Трампе продолжат конфликт на Украине — Азаров Экс-премьер Азаров: США в случае победы Трампа не остановят конфликт на Украине Keystone Press Agency / Global Look Press

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Конфликт на Украине призван истощить Россию, поэтому даже в случае победы республиканца Дональда Трампа США не остановят кампанию. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об этом на своей странице в Facebook*.

«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то конфликт на Украине прекратится. Не верю», — написал он.

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По мнению политика, который возглавлял украинский кабмин до 2014 года, задача этой кампании — вымотать Россию. Николай Азаров заявил, что американцы сделают все возможное, чтобы конфликт продолжался, пока на Украине не сменится режим.

Дональд Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине и обещал остановить его за сутки. Он заявлял о поражении украинской армии, сравнивал ситуацию с войной в Афганистане и обещал в случае переизбрания на пост президента США организовать переговоры президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.